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09:16, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана заявил о причастности Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Меликов: беспорядками в аэропорту Махачкалы руководили с Украины

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

К беспорядкам в махачкалинском аэропорту причастен Киев. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, которого цитирует РИА Новости.

Вечером 29 октября сотни жителей республики ворвались в аэропорт, известно о 20 пострадавших.

«Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», — заявил Меликов. Также, по его словам, в беспорядках участвовали лица, недовольные социально-экономическими преобразованиями в республике.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы – «это нож в спину нашим военнослужащим» в зоне спецоперации, отметил Меликов. Участники акции выступили на стороне противников России, заключил он.

Ранее в Совфеде заявили, что реакция силовиков на массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту должна быть предельно жесткой. По словам сенатора Андрея Клишаса, участники и организаторы должны быть привлечены к уголовной ответственности.

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      Алан Босиков
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