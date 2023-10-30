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08:48, 30 октября 2023Россия

В Совфеде призвали к жесткой и оперативной реакции на беспорядки в Дагестане

Клишас призвал правоохранителей к жесткой реакции на беспорядки в Дагестане

Кадр: Telegram-канал SHOT

Реакция правоохранительной системы на беспорядки в Дагестане должна быть предельно жесткой и оперативной. К этому призвал сенатор Совфеда Андрей Клишас в Telegram.

По его словам, организаторы и участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы должны быть привлечены к уголовной ответственности. «Трагические события на Ближнем Востоке не могут быть поводом для разжигания межнациональной розни в России», — написал сенатор.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов утром 30 октября заявил, что обстановка в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы находится под контролем. Он выразил надежду, что произошедшее не характеризует социально-политическую обстановку в республике.

Вечером 29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы, чтобы встретить самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь.

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      Константин Лысяков
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