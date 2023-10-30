Меликов рассказал об обстановке в Дагестане после беспорядков в аэропорту

Меликов: обстановка в Дагестане после беспорядков в аэропорту под контролем

Обстановка в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы находится под контролем. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, пишет ТАСС.

Он выразил надежду, что ситуация аэропорту Уйташ не характеризует социально-политическую обстановку в республике. «Обстановка подконтрольная, она будет подконтрольная. Ее будут контролировать органы власти как республиканские, так и федеральные, — заверил глава Дагестана. — Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет».

В беседе с журналистами Меликов также заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане курируются из-за рубежа, для чего используются «запрещенные приемы», связанные с разжиганием межнациональной розни и межконфессиональных проблем и применяемые «врагами, противниками нашей страны».

