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08:25, 30 октября 2023Россия

Меликов рассказал об обстановке в Дагестане после беспорядков в аэропорту

Меликов: обстановка в Дагестане после беспорядков в аэропорту под контролем
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Head of Dagestan Press Service / via Globallookpress.com

Обстановка в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы находится под контролем. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, пишет ТАСС.

Он выразил надежду, что ситуация аэропорту Уйташ не характеризует социально-политическую обстановку в республике. «Обстановка подконтрольная, она будет подконтрольная. Ее будут контролировать органы власти как республиканские, так и федеральные, — заверил глава Дагестана. — Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет».

В беседе с журналистами Меликов также заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане курируются из-за рубежа, для чего используются «запрещенные приемы», связанные с разжиганием межнациональной розни и межконфессиональных проблем и применяемые «врагами, противниками нашей страны».

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      Константин Лысяков
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