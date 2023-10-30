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07:54, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана заявил о разжигающих межнациональную рознь в регионе кураторах

Меликов: попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане курируются из-за рубежа
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Head of Dagestan Press Service / via Globallookpress.com

Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане курируются из-за рубежа. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, пишет ТАСС.

По его словам, для дестабилизации ситуации в республике используются «запрещенные приемы», связанные с разжиганием межнациональной розни и межконфессиональных проблем и применяемые «врагами, противниками нашей страны».

Как утверждает Меликов, один из Telegram-каналов, в котором публикуются призывы к жителям республики выходить на митинга, «администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами».

Ранее глава Дагестана обвинил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в предательстве и подчеркнул, что они попытались напасть на безоружных людей, «которые ничего запретного не совершали».

29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы в ожидании самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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      Константин Лысяков
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