Глава Дагестана заявил о разжигающих межнациональную рознь в регионе кураторах

Меликов: попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане курируются из-за рубежа

Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане курируются из-за рубежа. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, пишет ТАСС.

По его словам, для дестабилизации ситуации в республике используются «запрещенные приемы», связанные с разжиганием межнациональной розни и межконфессиональных проблем и применяемые «врагами, противниками нашей страны».

Как утверждает Меликов, один из Telegram-каналов, в котором публикуются призывы к жителям республики выходить на митинга, «администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами».

Ранее глава Дагестана обвинил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в предательстве и подчеркнул, что они попытались напасть на безоружных людей, «которые ничего запретного не совершали».

29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы в ожидании самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.