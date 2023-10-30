Глава Дагестана обвинил участников беспорядков в предательстве
Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в предательстве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана», — отметил он.
Меликов обвинил участников беспорядков в попытках напасть на безоружных людей, «которые ничего запретного не совершали».
Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.
Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.