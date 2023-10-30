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00:58, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана обвинил участников беспорядков в предательстве

Глава Дагестана Меликов обвинил участников беспорядков в предательстве
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в предательстве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана», — отметил он.

Меликов обвинил участников беспорядков в попытках напасть на безоружных людей, «которые ничего запретного не совершали».

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.

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