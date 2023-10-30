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21:35, 30 октября 2023Россия

Путин обратился с советом к переживающим за Израиль

Путин призвал переживающих за граждан Израиля расследовать работу ФБР на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обратился с советом к тем, кто переживает за граждан Израиля. Он призвал этих людей расследовать работу ФБР, которое в настоящее время работает на Украине, сообщает РИА Новости.

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», — заявил глава государства.

Ранее он рассказал, что страна сражается на поле боя за будущее, а также принципы справедливого мироустройства. По словам главы государства, в настоящее время Москва стремится к формированию нового более справедливого, многополярного мира, в котором у всех будут равные права и возможности.

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      Марина Совина
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