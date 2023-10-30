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21:27, 30 октября 2023Россия

Путин заявил о сражении России за принципы справедливого мироустройства

Путин заявил о сражении РФ за будущее и принципы справедливого мироустройства
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна сражается на поле боя за будущее, а также принципы справедливого мироустройства, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в настоящее время Москва стремится к формированию нового более справедливого, многополярного мира, в котором у всех будут равные права и возможности. Он отметил, что Россия сражается на поле боя за это будущее, а также за принципы справедливого мироустройства и за свободу стран и народов.

«Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы — Россия — и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними», — заключил Путин.

Ранее российский лидер в ходе совещания после беспорядков в Дагестане заявил о разрушении мира с одним гегемоном. По словам главы государства, подобный порядок во главе с США уходит в прошлое, однако Вашингтон не хочет с этим согласиться.

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      Марина Совина
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