Путин заявил о сражении России за принципы справедливого мироустройства

Путин заявил о сражении РФ за будущее и принципы справедливого мироустройства

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна сражается на поле боя за будущее, а также принципы справедливого мироустройства, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в настоящее время Москва стремится к формированию нового более справедливого, многополярного мира, в котором у всех будут равные права и возможности. Он отметил, что Россия сражается на поле боя за это будущее, а также за принципы справедливого мироустройства и за свободу стран и народов.

«Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы — Россия — и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними», — заключил Путин.

Ранее российский лидер в ходе совещания после беспорядков в Дагестане заявил о разрушении мира с одним гегемоном. По словам главы государства, подобный порядок во главе с США уходит в прошлое, однако Вашингтон не хочет с этим согласиться.