Названо место проведения совещания Путина по событиям в Махачкале

Совещание Путина по событиям в Махачкале пройдет в Ново-Огарево

Совещание президента России Владимира Путина с руководителями силовых ведомств и членами кабмина в связи с событиями в Дагестане пройдет в Ново-Огарево. Место проведения мероприятия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства уточнял, что большое совещание Путина пройдет в очном формате. Начало запланировано на 19:00.

Выступление президента будет публичным, а после него, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках евреев. Агрессивно настроенная толпа жителей Дагестана прорвалась в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Минздрав республики днем 30 октября заявил, что пять пострадавших остаются в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.