К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

Меликов: беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались с Украины

Беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались в Telegram-канале «Утро Дагестана», администраторами которого являются предатели с территории Украины — об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По данным следствия, «Утро Дагестана» работает на украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), а его авторы причастны к провокациям и распространению экстремистских материалов. Подробности о том, что известно о канале и почему он популярен в регионе — в материале «Ленты.ру».

Глава Дагестана заявил о неизбежном наказании для зачинщиков беспорядков

По словам Сергея Меликова, история с беспорядками в аэропорту Махачкалы, которые координировались в Telegram-канале «Утро Дагестана», не первая в своем роде: руководство региона и раньше сталкивалось с попытками дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон.

Для этого «используются запрещенные приемы» — такие как разжигание межнациональной розни и межконфессиональных проблем. Меликов отметил, что все ответственные за события 29 октября понесут «заслуженную ответственность» и прощения не будет никому.

Многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности никто не должен уйти Сергей Меликов глава Дагестана

Глава Дагестана подчеркнул, что беспорядки в аэропорту Махачкалы — это грубое нарушение закона. «Дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в аэропорту, возмутительно и должно получить оценку правоохранительных органов!» — сказал он.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Вечером 29 октября сотни агрессивно настроенных жителей республики прорвалась в аэропорт Уйташ в Махачкале в ожидании рейса из Тель-Авива. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях.

Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля. По последним данным Минздрава, в результате беспорядков пострадали 20 человек. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по Северо-Кавказскому округу (СКФО), девять из них — полицейские.

Всплеск популярности антисемитских Telegram-каналов в Дагестане произошел вслед за событиями в секторе Газа

Как рассказал журналист Борис Войцеховский, женатый на жительнице Дагестана, сегодня, помимо «Утра Дагестана», в республике появилось огромное количество Telegram-каналов, которые продвигают контент, направленный против евреев. Причиной их популярности стали события в секторе Газа, который подвергается постоянным обстрелам со стороны Израиля в ответ на вторжение боевиков ХАМАС 7 октября.

Проблема не только в анонимных Telegram-каналах: многие популярные блогеры, которые раньше не были в этом замечены, сейчас активно продвигают контент, направленный против евреев Борис Войцеховский журналист

По словам Войцеховского, каналы и блогеры набирают себе множество подписчиков на основании такого контента, не отдавая себе отчет, к чему это может привести. Журналист отметил, что многие люди были уверены, что рейсами из Тель-Авива в Махачкалу прибудут евреи, цель которых — едва ли не захватить Дагестан.

Это результат долгой обработки людей, которых убеждали, что во всем виноваты такие враги Борис Войцеховский журналист

Войцеховский также указал на то, что посты с призывами к захвату аэропорта в Махачкале стали появляться еще в субботу, 28 октября. В связи с этим возникает много вопросов к сотрудникам правоохранительных органов, которые почему-то не стали оперативно реагировать на происходящее.

В частности, без всякой реакции остались боты, которые активно призывали к массовым беспорядкам в Telegram-канале «КАЙФ Дагестана». Причем похожие призывы встречались и в канале «Тут Дагестан».

Следователи связывали канал «Утро Дагестана» с украинскими спецслужбами

О своей причастности к работе Telegram-канала «Утро Дагестана» и ситуации в регионе заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). По его словам, волнения в республике «координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана"».

В отношении Пономарева в России возбудили дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, после чего он в 2014 году сбежал из страны. Вначале бывший депутат уехал в США, а потом на Украину: там ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.

Участники беспорядков у аэропорта Махачкалы Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В 2022 году Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали по статье за распространение заведомо ложных сведений о Российской армии. Между тем, по версии следствия, Telegram-канал «Утро Дагестана» с 62 тысячами подписчиков работает на украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

При этом авторы канала причастны к провокациям и распространению экстремистских материалов. 31 августа у модераторов «Утра Дагестана» прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов работали по 13 адресам.

Они изъяли компьютеры в рамках уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ

Среди них — 128.1 («Клевета»), 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 296 («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия»). Некоторые из подозреваемых по этому делу ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за экстремизм. Кроме того, ряд фигурантов дела успели скрыться за границей.

Эксперт объяснил механизмы работы провокаторов в Дагестане

Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» руководитель программы «Информационные войны» МГУ Андрей Манойло, беспорядки в аэропорту Махачкалы — это управляемая провокация, которая готовилась заранее. Провокаторы, организовав захват аэропорта, оставили властям два сценария, причем одинаково негативных.

Первый вариант — решительное пресечение беспорядков, арест виновников и их передача под суд. В этом случае власть могут обвинить в том, что она выступила против мусульман. Если же не проявлять решительность, возможны обвинения власти в антисемитизме, что также предельно опасно. Это хитрая вилка, устроенная провокаторами Андрей Манойло руководитель программы «Информационные войны» МГУ

Как отмечает Манойло, провокаторы неслучайно выбрали для своих акций Дагестан — бедный регион с серьезной коррупционной проблемой. В 2022 году 14 процентов населения республики жили за чертой бедности. При этом, согласно данным Росстата, именно в Докузпаринском районе оказалась самая низкая средняя зарплата в стране — 24,4 тысячи рублей.

Дагестан оказался именно тем регионом, который проще всего «взорвать», используя точки напряженности, которые носят социально-экономический характер. При этом сам «взрыв» провокаторы окрасили в цвета идеологического, едва ли не межконфессионального противостояния мусульман с иудеями Андрей Манойло руководитель программы «Информационные войны» МГУ

В Госдуме предложили обратиться к руководству Telegram по поводу «Утра Дагестана»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил подготовить обращение к руководству Telegram по поводу блокировки канала «Утро Дагестана». По его словам, отсутствие блокировки таких каналов равноценно участию в их деятельности.

Руководство Telegram знает, что такого рода аккаунты действуют и нарушают законы, призывают к массовым беспорядкам, в том числе к террористическим действиям Султан Хамзаев депутат Госдумы

Последствия беспорядков в аэропорту Махачкалы Кадр: Администрация Главы РД

Депутат отметил, что канал еще во время частичной мобилизации будоражил общественность и призывал людей к беспорядкам. По его словам, сегодня обсуждаются варианты пресечения работы канала.

Мы мониторим возможный механизм действий. Этот канал многострадальный, его знают еще со времен, когда в прошлом году была мобилизация. И тоже были акции «возмущения» в Махачкале и еще ряде городов, когда этот же Telegram-канал будоражил общественность через фейки, как и вчера Султан Хамзаев депутат Госдумы

Рассылка фейков в дагестанских Telegram-каналах и группах WhatsApp сопровождала пандемию коронавируса и частичную мобилизацию

Попытки найти евреев в аэропорту — не первый случай, когда распространение фейков приводило к недовольству дагестанцев. Серия рассылок произошла в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Тогда за митинги в регионе попытались выдать видеозаписи с протестов в Иране, а также распространяли другие фейковые видео.

Результатом стала акция в центре Махачкалы. Власти тогда заявили, что она управлялась в том числе из-за рубежа. Позже появлялись фейковые сообщения, что в Дагестане отменили частичную мобилизацию якобы из-за сопротивления жителей. Посты сопровождали «приказом» военного комиссара республики. Затем вбрасывались сообщения о начале второй волны мобилизации, которые опровергли.

По каким поводам еще придумывают и распространяют фейки в Дагестане? В августе 2023 года в мессенджерах активно начали распространять информацию о принудительном переводе всех россиян на цифровой рубль и невозможности вывести свои деньги обратно после конвертации. Управляющий отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов тогда заверил жителей, что регулятор не будет запускать подобные рассылки о цифровом рубле, а любые предложения об операциях с ним будут являться мошенническими. В том же месяце Ставрополье, Карачаево-Черкесию, Дагестан и некоторые другие регионы, в том числе в Центральной России, накрыла паника из-за сбора биометрических данных. В соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения о том, что отказаться от сбора данных можно будет только до 31 августа, а в противном случае с 1 сентября человек автоматически окажется в базе данных, после чего сведения о нем якобы можно будет получить в любом банкомате. Из-за этого люди массово отправились в МФЦ, чтобы написать отказы. Это в значительной степени парализовало работу центров. В октябре 2023 года в Дагестане обнаружили еще один фейк — в мессенджерах начали распространять информацию о новом способе похищения женщин. К ним якобы подходит плачущий ребенок и просит куда-то отвести его, например — в полицию, после чего дагестанку хватают и увозят в неизвестном направлении. Этот фейк появлялся в разных странах с 2005 года и неоднократно опровергался.

Волна фейков распространялась по Дагестану и во время пандемии коронавируса. Так, в 2020 году в Махачкале резко подорожал корень имбиря, после того как в мессенджерах распространили видео с мужчиной, рассказавшим, что имбирь якобы защищает организм от COVID-19.

Позднее через мессенджер WhatsApp в виде аудиозаписи стали распространять сообщение о том, что в аптеках Дагестана и Северной Осетии появились отравленные медицинские маски. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Кроме того, распространение фейков вызвало рост случаев полиомиелита в Дагестане и ряде других кавказских республик. По данным регионального Роспотребнадзора, на начало марта 2023 года в республике из-за антиваксеров прививку не получили около 19 тысяч детей.

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