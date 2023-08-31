Российские силовики провели обыски у модераторов проукраинского Telegram-канала

Силовики провели обыски у модераторов Telegram-канала «Утро Дагестана»

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у модераторов проукраинского Telegram-канала «Утро Дагестана». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Российские силовики прошли по 13 адресам и изъяли компьютеры в рамках возбужденного по трем статьям уголовного дела — о нарушении неприкосновенности частной жизни, насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия, клевете в отношении представителя власти.

Также задержаны подозреваемые, которые прежде попадали в поле зрения правоохранительных органов за экстремизм. Некоторые фигуранты дела скрылись за границей.

По версии следствия, Telegram-канал «Утро Дагестана» работает на украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), его авторы причастны к провокациям и распространению экстремистских материалов.