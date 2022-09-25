Жители Дагестана перекрыли федеральную трассу из-за ошибочной мобилизации

Дагестанцы перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала из-за ошибочной мобилизации

Жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу, протестуя против ошибочной мобилизации. Об этом сообщает Baza.

На кадрах, опубликованных изданием, заметно, как на улицы вышли десятки местных жителей. Полиция пытается разогнать протестующих, стреляя в воздух.

По словам местных жителей, причиной стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии. Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет. Комментарии властей региона также не приводятся.

Ранее в Минобороны провели общее собрание в Третьем доме ведомства и устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», обязав их рассматривать каждого призывника отдельно. Это необходимо, чтобы под мобилизацию не попали люди в возрасте с инвалидностью и другие, не попадающие под призыв.

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