Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

Путин обвинил спецслужбы Украины и Запада в организации погромов в Махачкале

Президент России Владимир Путин в ходе совещания после беспорядков в Дагестане назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы. Он обвинил в этом украинские и западные спецслужбы, передает РИА Новости.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — отметил глава государства.

