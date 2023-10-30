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21:33, 30 октября 2023Россия

Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

Путин обвинил спецслужбы Украины и Запада в организации погромов в Махачкале
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе совещания после беспорядков в Дагестане назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы. Он обвинил в этом украинские и западные спецслужбы, передает РИА Новости.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — отметил глава государства.

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      Марина Совина
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