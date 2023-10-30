Путин заявил о борьбе России со злом на Украине

Путин: воины СВО борются со злом и угнетением за будущее мира и Палестины

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Восток и ход специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает ТАСС.

По словам Путина, воины СВО сражаются за правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад. Он подчеркнул, что в ходе боев под Донецком, Авдеевкой, на Днепре решается будущее мира, включая ситуацию с Палестиной.

«Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», — заявил он.

В том же выступлении Путин заявил о планах России отстаивать свою позицию. «Чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать наши собственные национальные интересы», — подчеркнул он.