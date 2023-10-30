Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:00, 30 октября 2023Россия

Путин заявил о борьбе России со злом на Украине

Путин: воины СВО борются со злом и угнетением за будущее мира и Палестины
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Восток и ход специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает ТАСС.

По словам Путина, воины СВО сражаются за правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад. Он подчеркнул, что в ходе боев под Донецком, Авдеевкой, на Днепре решается будущее мира, включая ситуацию с Палестиной.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022
Наводчик Милонов. Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
Наводчик Милонов.Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
24 сентября 2022

«Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», — заявил он.

В том же выступлении Путин заявил о планах России отстаивать свою позицию. «Чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать наши собственные национальные интересы», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

      Путин сравнил США с пауком

      Кадыров высказался о погромах и поисках евреев в Махачкале

      Путин заявил о плохой осведомленности кураторов Киева

      Силовики задержали 83 человека за участие в массовых беспорядках в Махачкале

      Задержаны двое подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

      Путин заявил о борьбе России со злом на Украине

      Путин отреагировал на беспорядки в Махачкале фразой «мрази, да и только»

      Путин назвал ключ к решению ближневосточного конфликта

      Путин отметил неготовность США допустить участие РФ в решении мировых проблем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости