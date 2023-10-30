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21:38, 30 октября 2023Россия

Путин заявил о планах России отстаивать свою позицию

Президент Путин: чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать наши собственные национальные интересы», — указал Путин. По его словам, Россия также сможет защитить права народов, которые «стали жертвой западной неоколониальной политики».

В мае Путин заявил, что для страны сейчас настало время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Он призвал бережно, уважительно относиться к своим корням, истокам, а также сохранить в собственных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура», особый ценностный посыл, который говорит о важнейших духовных и нравственных основах.

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      Марина Совина
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