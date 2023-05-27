Путин заявил о борьбе России за право быть самой собой

Путин заявил, что для РФ сейчас время самоопределения, борьбы за право быть самой собой

Президент России Владимир Путин заявил, что для страны сейчас настало, по сути, время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Видеообращение главы государства по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» размещено на официальном сайте Кремля.

«Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал бережно, уважительно относиться к своим корням, истокам, а также сохранить в собственных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура», особый ценностный посыл, который говорит о важнейших духовных и нравственных основах.

Ранее президент России предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. По словам главы государства, указанное пятилетие нужно наполнить конкретной, предметной работой, а не протокольными мероприятиями.