Путин отреагировал на беспорядки в Махачкале фразой «мрази, да и только»

Путин назвал мразями ответственных за погромы в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы. По его словам, за это ответственны Киев и его западные покровители, передает РИА Новости.

«Мрази, да и только. По-другому и сказать невозможно!» — заявил глава государства, говоря об организаторах погромов в дагестанской столице. Путин также добавил, что те, кто якобы заботится о гражданах Израиля, должны провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине.

О том, что за беспорядками в Махачкале стоят западные спецслужбы, Путин заявил ранее ходе совещания в Кремле по ситуации в Дагестане. По его словам, события в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.