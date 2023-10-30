Кремль не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

Песков не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается митинга — дождемся сегодняшнего совещания», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Большое совещание президента России Владимира Путина, посвященное событиям в столице Дагестана, пройдет вечером 30 октября. Песков уточнил, что встреча пройдет в очном формате.

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках евреев. Агрессивно настроенная толпа жителей Дагестана прорвалась в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. По последним данным местного Минздрава, пятеро пострадавших остаются в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии. В Кремле назвали произошедшее попытками Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества в России.

В пресс-службе МВД России по СКФО «Ленте.ру» рассказали, что на данный момент известны личности более 150 протестующих. 60 из них уже задержали и отвезли в отдел полиции на допросы. Остальные участники беспорядков устанавливаются.