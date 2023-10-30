Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 30 октября 2023Россия

Кремль не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

Песков не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается митинга — дождемся сегодняшнего совещания», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Большое совещание президента России Владимира Путина, посвященное событиям в столице Дагестана, пройдет вечером 30 октября. Песков уточнил, что встреча пройдет в очном формате.

Материалы по теме:
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
Сегодня
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
29 октября 2023

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках евреев. Агрессивно настроенная толпа жителей Дагестана прорвалась в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. По последним данным местного Минздрава, пятеро пострадавших остаются в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии. В Кремле назвали произошедшее попытками Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества в России.

В пресс-службе МВД России по СКФО «Ленте.ру» рассказали, что на данный момент известны личности более 150 протестующих. 60 из них уже задержали и отвезли в отдел полиции на допросы. Остальные участники беспорядков устанавливаются.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

      Мать отравившихся при пожаре малолетних детей признали невиновной

      Названо место проведения совещания Путина по событиям в Махачкале

      Решена загадка аномальной планеты LTT 9779 b

      Онколог перечислил помогающие обнаружить рак на ранней стадии исследования

      Число россиян с кредитами резко выросло

      Израильские танки покинули сектор Газа

      Стало известно об успешной российской контратаке у Работино

      Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

      В эффективности российской Климатической доктрины усомнились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости