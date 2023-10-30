В аэропорту Махачкалы из-за беспорядков произошла массовая отмена рейсов

20 рейсов отменили после закрытия аэропорта Махачкалы из-за беспорядков

Массовая отмена рейсов произошла в понедельник, 30 октября, после закрытия аэропорта Махачкалы из-за беспорядков. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно данным табло, в авиагавани Уйташ произошла отмена 20 рейсов. Не состоялись 10 рейсов, которые должны были вылететь из Дагестана, и 10 отправлений из аэропортов других городов в махачкалинский аэровокзал.

В их числе отменены рейсы, связывающие город с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Нижним Новгородом, Пермью, Сургутом, Екатеринбургом. Также отменен международный перелет в Анталью и Стамбул.

Ранее вечером 29 октября в аэровокзал Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных людей. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива. Авиагавань закрыли на вылет и прилет предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября. В результате беспорядков пострадали 20 человек.