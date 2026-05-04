Появились новые подробности о назначениях после увольнения главы кавказского региона

РИА Новости: Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь

Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь, а в ближайшее время в кавказском регионе России назначат председателя правительства. Об этом сообщил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров, передает РИА Новости.

«Предварительно, выборы главы республики Дагестан пройдут в сентябре текущего года», — обозначил Аскендеров.

Выборы будут происходить тайным голосованием депутатов народного собрания с использованием бюллетеней. Парламентарии будут выбирать главу региона из числа кандидатур, представленных президентом России. Выборы будут признаны состоявшимися, если кандидата изберут большинством голосов от установленного числа депутатов.

По словам Аскендерова, до этого момента временно исполняющим обязанности главы региона будет Федор Щукин, который в ближайшее время назначит председателя правительства республики, и уже им будет начата работа по формированию нового состава кабмина республики.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Он подчеркнул, что чиновник много сделал для региона, но переходит на новое место работы.

Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий, включая масштабное наводнение, которое произошло в начале апреля.