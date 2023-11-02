«Над нами весь мир смеется!» Глава Дагестана осудил поиски евреев в турбине самолета

Глава Дагестана Меликов высмеял поиски евреев в турбине самолета

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе республиканской конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» осудил «поиски евреев» в аэропорту Махачкалы в день беспорядков и высмеял протестующего, который пытался найти еврея в турбине самолета, на фюзеляже или под крылом воздушного судна. Он заявил, что сегодня весь мир смеется над произошедшим.

По словам руководителя региона, когда он в первый раз увидел эти кадры, у него тоже появилась улыбка на лице, а потом ему стало страшно.

Он туда заглядывает и смотрит — есть там еврей или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам Сергей Меликов глава Дагестана

Ранее Меликов жестко высказался об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он назвал их мерзавцами, трусами и негодяями. Глава региона добавил, что у погромщиков была смелость только в толпе, но и в тот момент они прятали свои лица.

Меликов не согласился с призывом простить виновных в массовых беспорядках

Меликов не согласился с призывом простить виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Он напомнил, что причастные должны понести ответственность.

Мне говорят: давайте мы всех сегодня простим, а в следующий раз накажем строже. А они в следующей раз что должны сделать, чтоб мы их строже наказали? Они должны кого-то убить? Они должны кого-то растерзать? Они должны что-то сжечь, чтоб мы их строже наказали? Тот, кто виноват, должен нести ответственность Сергей Меликов глава Дагестана

Глава Дагестана подчеркнул, что необходимо дать шанс осознать и сделать выводы тем, кто вечером 29 октября оказался на территории аэропорта неосознанно, случайно или по ошибке. Он также ответил спортсменам, призывавшим проявить снисхождение к участников беспорядков, напомнив, что даже в боях без правил есть правила.

Ранее Меликов заявил, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут привлечены к ответственности по уголовным и административным статьям. Он сообщил, что доложил об этом президенту России Владимиру Путину. При этом он подчеркнул, что не выступает за наказание всех без суда и следствия. Кремль поддержал его в вопросе наказания участников беспорядков.

Глава региона также сообщил, что уволил начальника отдела администрации одного из городов за участие в беспорядках. Он пообещал проследить за тем, чтобы чиновник «никогда в органах власти не появился», и заявил о своей непримиримой позиции к подобным проявлениям.

Общественность призывала проявить снисхождение к участникам беспорядков

30 ноября президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств. Глава государства отметил, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

Ранее аналогичное мнение высказывал Меликов. Глава республики заявил о причастности Киева к беспорядкам в Махачкале. «Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», — сказал он.

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин попросил проявить снисхождение к участникам беспорядков в махачкалинском аэропорту. По его словам, события 29 октября были спровоцированы действиями иностранных спецслужб с целью разобщить россиян разных национальностей и вероисповедания.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что о снисхождении говорить преждевременно. Он указал на необходимость выявить зачинщиков и активистов, которые принимали участие в погромах в Дагестане.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов также попросил простить штурмовавших аэропорт Махачкалы. Он сделал репост публикации бойца Махмуда Магомедова, который призвал не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром. «Аллах прощающий и любит прощающих», — написал спортсмен.

В свою очередь глава Дагестана заявил, что участники беспорядков понесут ответственность. Меликов добавил, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое полицейских попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах.

В Дагестане после погромов в аэропорту начались аресты

После беспорядков в Дагестане были задержаны 83 человека. 31 октября суд отправил под арест пятерых из них, потом еще двоих. Фигурантам назначили наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Их признали виновными по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, предварительная сумма составила 285 миллионов рублей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы после завершения следствия будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем. Он добавил, что пока не может проинформировать о подробностях конкретных поручений президента, но отметил, что будут усилены меры по противодействию вмешательству извне.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться и дать оценку произошедшим в Дагестане событиям.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых как гражданские лица, так и сотрудники полиции.