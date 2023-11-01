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16:01, 1 ноября 2023Россия

Муфтий российского региона назвал беспорядки в Дагестане спровоцированными извне

Муфтий Татарстана: беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы извне

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы извне, заявил председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Свое видение недавних событий в Дагестане муфтий изложил в Telegram.

По словам Самигуллина, события в аэропорту были, «безусловно, спровоцированы Израилем». Произошедшее в российском регионе он назвал «чистой воды провокацией», в основе которой лежат чувства верующих и их вовлеченность в события в Газе.

Муфтий призвал проявить снисхождение к «тем, кто повелся на провокацию». Это позволит сорвать планы западных спецслужб, которые хотят «изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», заключил он.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после сообщения о прибытии самолета из Тель-Авива.

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      Алан Босиков
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