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13:37, 31 октября 2023Россия

Володин поручил профильным комитетам разобраться в событиях в Дагестане

Володин поручил комитетам разобраться и дать оценку событиям в Дагестане

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться и дать оценку произошедшим в Дагестане событиям. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Речь идет о комитетах по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Мы с вами прекрасно понимаем, где находятся заказчики тех процессов, которые происходят в мире. За этим стоят США, Украина, их спецслужбы, это уже установлено. Посмотрите, что они сделали через своих наймитов на Украине, через этот позор еврейского народа — Зеленского, развернув в социальных сетях кампанию с целью вовлечь в нее людей для погромов евреев», — приводит Госдума слова председателя.

По его мнению, Соединенные Штаты захотели натравить на евреев граждан России, для чего использовался Telegram-канал «Утро Дагестана», который администрировался с Украины с помощью спецслужб, действующих под руководством ЦРУ.

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«Поэтому давайте мы разберемся, дадим оценку. Нам надо сделать все для того, чтобы наши граждане не подпадали под влияние тех социальных сетей, за которыми стоят Вашингтон, Брюссель», — добавил Володин.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что беспорядки в стране были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

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