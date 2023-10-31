Володин поручил профильным комитетам разобраться в событиях в Дагестане

Володин поручил комитетам разобраться и дать оценку событиям в Дагестане

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться и дать оценку произошедшим в Дагестане событиям. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Речь идет о комитетах по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Мы с вами прекрасно понимаем, где находятся заказчики тех процессов, которые происходят в мире. За этим стоят США, Украина, их спецслужбы, это уже установлено. Посмотрите, что они сделали через своих наймитов на Украине, через этот позор еврейского народа — Зеленского, развернув в социальных сетях кампанию с целью вовлечь в нее людей для погромов евреев», — приводит Госдума слова председателя.

По его мнению, Соединенные Штаты захотели натравить на евреев граждан России, для чего использовался Telegram-канал «Утро Дагестана», который администрировался с Украины с помощью спецслужб, действующих под руководством ЦРУ.

«Поэтому давайте мы разберемся, дадим оценку. Нам надо сделать все для того, чтобы наши граждане не подпадали под влияние тех социальных сетей, за которыми стоят Вашингтон, Брюссель», — добавил Володин.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что беспорядки в стране были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.