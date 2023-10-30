Силовики задержали 83 человека за участие в массовых беспорядках в Махачкале

МВД: в Дагестане задержали 83 человека, участвовавших в массовых беспорядках

В Дагестане задержали 83 человека, участвовавших в массовых беспорядках в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве отметили, что сотрудники МВД, ФСБ и СК продолжают работу по установлению и задержанию организаторов и активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Полицейские провели более 50 обысков, изъяли технику и телефоны фигурантов.

Обстановку в регионе контролируют силовики.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Беспорядки также прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, события в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины.