Глава Дагестана уволил участвовавшего в беспорядках чиновника

Глава Дагестана сообщил об увольнении участвовавшего в беспорядках чиновника

В Дагестане уволили начальника отдела администрации одного из городов за участие в беспорядках. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, передает ТАСС.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после сообщения о прибытии самолета из Тель-Авива.

«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов», — рассказал Меликов. Глава региона пообещал проследить за тем, чтобы чиновник «никогда в органах власти не появился» и заявил о своей непримиримой позиции к подобным проявлениям.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в махачкалинском аэропорту. По его словам, события 29 октября были спровоцированы действиями иностранных спецслужб с целью разобщить россиян разных национальностей и вероисповедания.