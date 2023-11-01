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20:45, 1 ноября 2023Россия

Глава Дагестана уволил участвовавшего в беспорядках чиновника

Глава Дагестана сообщил об увольнении участвовавшего в беспорядках чиновника

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Дагестане уволили начальника отдела администрации одного из городов за участие в беспорядках. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, передает ТАСС.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после сообщения о прибытии самолета из Тель-Авива.

«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов», — рассказал Меликов. Глава региона пообещал проследить за тем, чтобы чиновник «никогда в органах власти не появился» и заявил о своей непримиримой позиции к подобным проявлениям.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в махачкалинском аэропорту. По его словам, события 29 октября были спровоцированы действиями иностранных спецслужб с целью разобщить россиян разных национальностей и вероисповедания.

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      Алан Босиков
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