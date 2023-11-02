Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков. Почему Меликов отказал экс-бойцу?

Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на просьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить штурмовавших аэропорт Махачкалы. Политик подчеркнул, что уважает экс-бойца и знаком с ним лично, но участники беспорядков равны перед законом и все-таки понесут наказание, пишет ТАСС.

При этом Меликов уточнил, что ответственность понесут не все, а те, кто устраивал погромы и посягнул на жизнь полицейских.

«Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — заявил глава Дагестана, выступая перед журналистами.

Сергей Меликов рассказал, что перед законом ответят те участники, из-за которых трое сотрудников полиции находятся на больничных койках, один из них в тяжелом состоянии, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в беспорядках.

Глава региона добавил, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании виновников беспорядков. По его словам, в первую очередь объективно должны быть наказаны организаторы и провокаторы, вовлекающие людей в беспорядки. При этом те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут, объяснил политик.

Нурмагомедов призвал простить штурмовавших аэропорт Махачкалы дагестанцев

1 ноября Хабиб Нурмагомедов в соцсетях поделился мнением о ситуации со штурмом аэропорта Махачкалы.

Экс-боец сделал репост публикации спортсмена Махмуда Магомедова с призывом не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром. Он также попросил смягчить ответственность для «молодых ребят» до административной и наказать тех, кто организовывал беспорядки через Telegram-каналы. Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост другого бойца.

Аллах прощающий и любит прощающих Хабиб Нурмагомедов Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

Помимо этого, в октябре Нурмагомедов осудил удар по больнице в секторе Газа. Экс-боец вновь объявил о поддержке Палестины и назвал произошедшее геноцидом.

Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы и потребовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля

В воскресенье, 29 октября, несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Участники потасовки с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход, после чего устроили обыск в помещениях. Также погромщики проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах. В них они искали людей, прилетевших из Израиля. В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов.

Как выяснилось позже, толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей. Об этом заявил государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров.

Политик также отметил, что участникам беспорядков хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб. Он заверил, что все погромщики попали на камеры наблюдения.

Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно Хизри Абакаров Государственный секретарь Дагестана

По данным главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, ранее были установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны.

В свою очередь, 1 ноября руководитель пресс-службы Верховного суда российского региона Зарема Мамаева заявила, что Количество арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15.

По ее словам, Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел еще 10 дел об административных правонарушениях.

В отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ Зарема Мамаева руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана

Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков

31 октября глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями общественности жестко высказался об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы. Политик назвал их мерзавцами, трусами и негодяями.

Также Меликов сказал, что нельзя прощать участников погромов, так как на следующий день они уже забудут о содеянном. Он пообещал, что виновные получат по заслугам.

Снисхождения не будет никому из виновных. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально Сергей Меликов Глава Дагестана

Российские власти призвали разобраться в событиях в Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы после завершения следствия будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем.

Он уточнил, что пока не может проинформировать подробности конкретных поручений президента, но рассказал, что будут усилены меры по противодействию вмешательству извне.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 30 октября провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств после произошедшего в Дагестане. Он отметил, что беспорядки были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

Владимир Путин призвал спецслужбы и правоохранительные органы действовать твердо для защиты Конституции России. Он также поручил главам регионов и силовым структурам своевременно действовать для защиты межнационального и межрелигиозного согласия.