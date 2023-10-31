Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:30, 31 октября 2023Россия

Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Меликов назвал участников беспорядков в аэропорту мерзавцами
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Press Service of the Head of the Republic of /president.e-dag.ru via Globallookpress.com

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями общественности жестко высказался об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он назвал их мерзавцами, трусами и негодяями. Об этом сообщает РИА Новости.

Меликов задался вопросом о моральной сущности участников беспорядков. По его словам, их нельзя назвать ни мужчинами, ни кавказцами, ни дагестанцами. Республиканский глава добавил, что у погромщиков была смелость только в толпе, но и в тот момент они прятали свои лица.

Также Меликов сказал, что нельзя прощать участников погромов, так как на следующий день они уже забудут. К тому же, если родители погромщиков сами признаются, что воспитали негодяев и подлецов, то их нужно изолировать от общества, заявил региональный глава. По его словам, настоящие герои Дагестана в настоящее время сражаются в зоне специальной военной операции.

По факту беспорядков в аэропорту Махачкалы уже семь человек отправлены под арест, всего задержаны 83 погромщика.

Вечером 29 октября несколько сотен человек прорвались на территорию аэропорта Махачкалы, узнав о прибытии самолета из Израиля. В результате столкновений пострадали около 20 человек, как среди погромщиков, так и среди сотрудников силовых ведомств. Общий ущерб составил около 300 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Моя суперсила — деньги» Скрытный миллиардер скупает королей, узнает секреты Трампа и российских подлодок. Кто он?

      Аккаунт «Хезболлы» в соцсети Х заблокировали

      Экс-депутата заподозрили в поджоге ресторана в российском городе

      Из России запретили вывозить отходы и лом драгметаллов

      Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале

      «Балтика» разгромила «Ахмат» в матче Кубка России

      В Израиле высказались о «провокациях» со стороны Йемена

      В Молдавии отказали российским наблюдателям в работе на выборах

      Турция раскритиковала сторонников конфликта в Газе

      ЦАХАЛ признался в обстреле лагеря беженцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости