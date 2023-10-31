Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Меликов назвал участников беспорядков в аэропорту мерзавцами

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями общественности жестко высказался об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он назвал их мерзавцами, трусами и негодяями. Об этом сообщает РИА Новости.

Меликов задался вопросом о моральной сущности участников беспорядков. По его словам, их нельзя назвать ни мужчинами, ни кавказцами, ни дагестанцами. Республиканский глава добавил, что у погромщиков была смелость только в толпе, но и в тот момент они прятали свои лица.

Также Меликов сказал, что нельзя прощать участников погромов, так как на следующий день они уже забудут. К тому же, если родители погромщиков сами признаются, что воспитали негодяев и подлецов, то их нужно изолировать от общества, заявил региональный глава. По его словам, настоящие герои Дагестана в настоящее время сражаются в зоне специальной военной операции.

По факту беспорядков в аэропорту Махачкалы уже семь человек отправлены под арест, всего задержаны 83 погромщика.

Вечером 29 октября несколько сотен человек прорвались на территорию аэропорта Махачкалы, узнав о прибытии самолета из Израиля. В результате столкновений пострадали около 20 человек, как среди погромщиков, так и среди сотрудников силовых ведомств. Общий ущерб составил около 300 миллионов рублей.

