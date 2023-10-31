Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 31 октября 2023Россия

Власти назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

Абакаров: ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 млн рублей

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 миллионов рублей. Такую предварительную сумму назвал государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров в Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что погромщикам хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб.

По информации депутата Госдумы, все устроившие беспорядки попали на камеры наблюдения. Он пообещал, что в ближайшее время будет составлен «черный список».

Абакаров отметил, что подсчет экспертов-оценщиков, во сколько обошлись беспорядки, продолжается. «Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно», — резюмировал он.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться и дать оценку событиям, произошедшим в Дагестане.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?

      В Винницкой области объявили режим ЧС из-за гепатита

      В США заявили о поддержке продолжения Израилем боевых действий

      Назван правильный способ остановки носового кровотечения

      Туристка бесследно исчезла в океане после селфи с мужем

      Священник посоветовал россиянкам рожать от насильников

      Билли Айлиш показала откровенное декольте на фото

      Россия нашла новый способ поддержать рубль

      Власти назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Популярная страна Азии утвердила 90-дневный безвизовый режим для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости