Власти назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

Абакаров: ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 млн рублей

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 миллионов рублей. Такую предварительную сумму назвал государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров в Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что погромщикам хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб.

По информации депутата Госдумы, все устроившие беспорядки попали на камеры наблюдения. Он пообещал, что в ближайшее время будет составлен «черный список».

Абакаров отметил, что подсчет экспертов-оценщиков, во сколько обошлись беспорядки, продолжается. «Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно», — резюмировал он.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться и дать оценку событиям, произошедшим в Дагестане.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.