Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:09, 31 октября 2023Силовые структуры

Число арестованных участников массовых беспорядков в Махачкале выросло до семи

Семь участников массовых беспорядков в Махачкале отправлены под арест

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Дагестане число арестованных участников массовых беспорядков на территории аэропорта Махачкалы выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Двоим жителям Махачкалы назначили наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Их признали виновными по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее суд отправил под арест первых пятерых участников беспорядков из 83 задержанных.

Толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале вечером 29 октября и своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Моя суперсила — деньги» Скрытный миллиардер скупает королей, узнает секреты Трампа и российских подлодок. Кто он?

      В Израиле предрекли тяжелую наземную операцию в Газе

      «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

      Российский журналист пострадал при обстреле Донецка

      США назвали дату пуска межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части

      Любительнице небольших пенисов дали совет

      Турист поскользнулся и застрял в скале на 12 часов

      Путин сменил главу Вологодской области

      ХАМАС пообещало отпустить несколько иностранных заложников

      Самый богатый человек России попытался уклониться от раздела имущества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости