Число арестованных участников массовых беспорядков в Махачкале выросло до семи

Семь участников массовых беспорядков в Махачкале отправлены под арест

В Дагестане число арестованных участников массовых беспорядков на территории аэропорта Махачкалы выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Двоим жителям Махачкалы назначили наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Их признали виновными по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее суд отправил под арест первых пятерых участников беспорядков из 83 задержанных.

Толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале вечером 29 октября и своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.