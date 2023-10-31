Пятерых участников массовых беспорядков в Махачкале отправили под арест

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников массовых беспорядков в аэропорту

Суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд республики.

Задержанных признали виновными по части 2 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Один из них получил десять суток административного ареста, а четверо других — шесть.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека, участвовавших в беспорядках. Ущерб от их действий составил 285 миллионов рублей.

Толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале вечером 29 октября, после чего прорвалась на взлетно-посадочную полосу и искала евреев.