Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:54, 31 октября 2023Силовые структуры

Пятерых участников массовых беспорядков в Махачкале отправили под арест

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников массовых беспорядков в аэропорту

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд республики.

Задержанных признали виновными по части 2 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Один из них получил десять суток административного ареста, а четверо других — шесть.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека, участвовавших в беспорядках. Ущерб от их действий составил 285 миллионов рублей.

Толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале вечером 29 октября, после чего прорвалась на взлетно-посадочную полосу и искала евреев.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

      На Украине не исключили проблем с призывом

      США обвинили россиян в экспорте высокотехнологичной продукции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости