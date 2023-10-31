Кремль заявил о планах провести анализ событий в Махачкале

Песков заявил о планах провести анализ событий в аэропорту Махачкалы

Произошедшие в минувшие выходные события в аэропорту Махачкалы после завершения следствия будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о конкретных поручениях по итогам прошедшего 30 октября у президента России Владимира Путина совещания по ситуации в Дагестане, его пресс-секретарь отметил, что о подробностях проинформировать не может. В то же время Песков сообщил, что будут усилены меры по противодействию вмешательству извне.

Вечером 29 октября агрессивно настроенная толпа жителей Республики Дагестан прорвалась в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках прилетевших из Израиля пассажиров.

Сообщалось, что в ходе беспорядков ранения получили 20 человек, половина из которых — полицейские. Минздрав 30 октября сообщал, что в больницах лечатся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм.