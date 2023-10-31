Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 31 октября 2023Россия

Кремль рассказал о мерах по итогам совещания Путина по ситуации в Дагестане

Песков: на совещании главы РФ Путина обсуждалось противодействие вмешательству

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

По итогам совещания президента России Владимира Путина по ситуации в Дагестане будут усилены меры по противодействию вмешательству извне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций», — пояснил представитель Кремля.

Материалы по теме:
«Мразь, да и только». Путин высказался о погромах в Дагестане и назвал их организаторов
«Мразь, да и только». Путин высказался о погромах в Дагестане и назвал их организаторов
30 октября 2023
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
30 октября 2023
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
29 октября 2023

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что беспорядки в стране были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?

      Валя Карнавал объяснила желание убрать наращенные волосы и уменьшить губы

      Европейский банк прекратит принимать рубли

      В Петербурге обсудили развитие города в соответствии с поручениями президента

      «Невидимый ребенок» с опасной мутацией родился со сломанными руками

      Израиль сообщил о проверке грузовиков с гумпомощью для Газы в Египте

      Россиянам раскроют закулисные секреты Большого театра

      Моргенштерн рассказал об отшельнической жизни Павла Дурова

      Число ожидающих эвакуацию из Газы россиян превысило 500

      Володин поручил профильным комитетам разобраться в событиях в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости