Кремль рассказал о мерах по итогам совещания Путина по ситуации в Дагестане

Песков: на совещании главы РФ Путина обсуждалось противодействие вмешательству

По итогам совещания президента России Владимира Путина по ситуации в Дагестане будут усилены меры по противодействию вмешательству извне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций», — пояснил представитель Кремля.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых были и гражданские лица, и сотрудники полиции.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что беспорядки в стране были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.