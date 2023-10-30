Раскрыто состояние пострадавших в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Минздрав Дагестана: в больницах остаются пятеро пострадавших в беспорядках

После беспорядков в аэропорту Махачкалы на лечении в больницах Дагестана остаются пять человек. Об этом сообщил Минздрав республики в Telegram.

Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы и находятся в тяжелом состоянии. Большинство раненых — сотрудники полиции, добавили в ведомстве.

В Минздраве также заявили, что еще 18 пострадавшим с легкими травмами вся необходимая помощь была оказана амбулаторно, их отпустили домой.

Таким образом число общее число пострадавших, согласно данным ведомства, достигло 23 человек.

Ранее в МВД по Северо-Кавказскому округу в беседе с «Лентой.ру» заявили, что из-за беспорядков в Махачкале пострадали девять полицейских. Двое из них находятся в больнице.

Вечером 29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы и устроили на его территории беспорядки. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Они требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.