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15:36, 18 октября 2023Спорт

Нурмагомедов осудил удар по палестинской больнице

Хабиб Нурмагомедов назвал удар по палестинской больнице геноцидом
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) осудил удар по палестинской больнице.

«Бомбить больницу, полную детей и беженцев, — не путь к миру», — заявил он. Нурмагомедов, ранее объявивший о поддержке Палестины, назвал произошедшее геноцидом.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен во вторник, 17 октября. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же возложил ответственность на Израиль.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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    Андрей Стрельцов
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