Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы увеличилось до 15

Количество арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом рассказала ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда российского региона Зарема Мамаева.

По ее словам, Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел еще 10 дел об административных правонарушениях. «В отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ», — уточнила Мамаева.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.