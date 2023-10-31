В Дагестане начались аресты после погрома в аэропорту. Беспорядки нанесли ущерб в сотни миллионов рублей

Депутат Госдумы Абакаров: сумма ущерба аэропорту Уйташ достигла 285 млн рублей

В Дагестане число арестованных участников массовых беспорядков на территории аэропорта Махачкалы выросло до семи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Двоим жителям Махачкалы назначили наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Их признали виновными по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее суд отправил под арест первых пятерых участников беспорядков из 83 задержанных.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Позднее Минздрав Дагестана заявил о 20 пострадавших, среди которых как гражданские лица, так и сотрудники полиции.

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 миллионов рублей

Государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, предварительная сумма составила 285 миллионов рублей. При этом точная сумма еще не установлена.

Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно Хизри Абакаров государственный секретарь Дагестана

Политик отметил, что участникам беспорядков хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб. Он заверил, что все погромщики попали на камеры наблюдения.

Глава Дагестана Сергей Меликов жестко высказался об участниках беспорядков, назвав их мерзавцами, трусами и негодяями. Он задался вопросом о моральной сущности участников беспорядков. По его словам, их нельзя назвать ни мужчинами, ни кавказцами, ни дагестанцами. Республиканский глава добавил, что у погромщиков была смелость только в толпе, но и в тот момент они прятали свои лица. Также Меликов сказал, что нельзя прощать участников погромов, так как на следующий день они уже забудут. К тому же, если родители погромщиков сами признаются, что воспитали негодяев и подлецов, то их нужно изолировать от общества.

Также Меликов пообещал, что виновные получат по заслугам. «Снисхождения не будет никому из виновных. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально», — сказал руководитель республики.

Тем временем глава граничащей с Дагестаном Чеченской Республики Рамзан Кадыров приказал стрелять по участникам массовых беспорядков.

Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут Рамзан Кадыров глава Чечни

Власти захотели разобраться в событиях в Дагестане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы после завершения следствия будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем. Он добавил, что пока не может проинформировать подробности конкретных поручений президента, но рассказал, что будут усилены меры по противодействию вмешательству извне.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться и дать оценку произошедшим в Дагестане событиям. Речь идет о комитетах по безопасности и противодействию коррупции, а также комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Мы с вами прекрасно понимаем, где находятся заказчики тех процессов, которые происходят в мире. За этим стоят США, Украина, их спецслужбы, это уже установлено», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы. По его словам, за это ответственны Киев и его западные покровители. «Мрази, да и только. По-другому и сказать невозможно!» — заявил глава государства, говоря об организаторах погромов.