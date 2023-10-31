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09:54, 31 октября 2023Россия

Глава Дагестана высказался о виновниках беспорядков фразой «получат по заслугам»

Меликов: виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы получат по заслугам

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы «получат по заслугам» и понесут наказание. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале.

«Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам», — сказал Меликов.

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Он подчеркнул, что глубоко заблуждаются те, кто считает, что не понесет заслуженного наказания. Меликов пообещал обеспечить законность и порядок в Дагестане в полном объеме.

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива и с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход в аэропорт. Толпа людей устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек, девять из которых — полицейские.

Комментируя произошедшее в Дагестане, президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в стране бели спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб. «Мразь, да и только, по-другому сказать невозможно», — сказал глава государства об организаторах беспорядков в Махачкале. В Совфеде призвали жестко отреагировать на беспорядки в Дагестане, а в Кремле, в свою очередь, отметили, что события в республике стали результатом вмешательства извне, в том числе информационного.

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      Анастасия Шейкина
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