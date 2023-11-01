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15:02, 1 ноября 2023Спорт

Нурмагомедов призвал простить штурмовавших аэропорт Махачкалы дагестанцев

Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) поделился мнением о ситуации со штурмом аэропорта Махачкалы.

Нурмагомедов сделал репост публикации бойца Махмуда Магомедова с призывом не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром. «Накажите тех, кто организовал этот бардак через Telegram-каналы. Но не наших молодых ребят. Смягчите наказание до административного», — написал Магомедов, слова которого поддержали уже более 57 тысяч пользователей соцсети.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей. По данным на 1 ноября, были арестованы 15 человек.

Ранее Нурмагомедов осудил удар по палестинской больнице. «Бомбить больницу, полную детей и беженцев, — не путь к миру», — заявил он.

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      Дарья Коршунова
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