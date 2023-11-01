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16:34, 1 ноября 2023Россия

Фадеев ответил на слова муфтия о снисхождении к участникам погромов в Дагестане

Фадеев назвал преждевременной идею о снисхождении к участникам погромов в Уйташе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что о снисхождении к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы говорить преждевременно. Его слова приводит «Говорит Москва».

Так глава СПЧ прокомментировал заявление председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля Самигуллина, который призвал проявить снисхождение к «тем, кто повелся на провокацию». Это позволит сорвать планы западных спецслужб, которые хотят «изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», сказал он.

«Кто-то, может быть, случайно примкнул к этой толпе — в этом тоже надо разобраться. (...) Уж когда расследование будет завершено, можно будет о чем-то говорить, о каком-то там снисхождении», — сказал Фадеев.

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По его словам, рано говорить о снисхождении также из-за того, что события в Дагестане для страны важны. Глава СПЧ призвал выявить зачинщиков и активистов, которые принимали участие в погромах в Дагестане.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов, высказываясь об участниках беспорядков в Махачкале, заявил, что они «получат по заслугам» и понесут наказание. Он заявлял, что снисхождения не будет никому, а по многим фактам уже возбуждено уголовное дело.

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива и с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины, заблокировав вход в аэропорт. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек.

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      Анастасия Шейкина
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