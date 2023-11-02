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16:53, 2 ноября 2023Россия

Глава Дагестана озадачился из-за поисков евреев в турбине самолета

Меликов раскритиковал участников беспорядков за поиски евреев в турбине самолета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы за поиски евреев в турбине самолета. Видео выступления руководителя региона на конференции «За межнациональный мир и согласие» публикует Mash.

«Вот вам сейчас смешно, когда я первый раз увидел, у меня тоже улыбка была на лице, но потом мне стало страшно: он [участник беспорядков в махачкалинском аэропорту] туда [в турбину самолета] заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет. Ну над нами же весь мир смеется благодаря этим проходимцам», — рассказал Меликов.

Речь идет о кадрах, снятых вечером 29 октября, когда жители республики прорвались в аэропорт Уйташ. Мужчины ожидали прибытие рейса из Тель-Авива. С криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины в руках они заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Множество мужчин выбежали на летное поле и начали осматривать все самолеты, пока на место не прибыл ОМОН. На одном из кадров заметен мужчина, который заглядывает в турбину самолета, впоследствии этот снимок стал вирусным.

Ранее глава Дагестан сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут привлечены к ответственности по уголовным и административным статьям. При этом он подчеркнул, что не выступает за наказание всех без суда и следствия.

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