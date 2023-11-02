Путину доложили о наказании участников беспорядков в Махачкале. Что пообещал глава Дагестана президенту?

Меликов доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале

Все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут привлечены к ответственности по уголовным и административным статьям. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил об этом президенту России Владимиру Путину. При этом он подчеркнул, что не выступает за наказание всех без суда и следствия.

Я призываю к тому, о чем сказал Владимир Владимирович, о чем сказал глава Следственного комитета — объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей Сергей Меликов глава Дагестана

Меликов пообещал президенту, что виновные не уйдут от ответственности, а невиновные не подвергнутся ей.

Кремль поддержал главу региона в вопросе наказания участников беспорядков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это прерогатива Меликова. «Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — заявил представитель Кремля.

Глава Дагестана отказал звезде UFC Нурмагомедову в просьбе простить участников беспорядков

1 ноября бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился в своих соцсетях публикацией чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, который попросил «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать», а также смягчить их ответственность до административной. «Аллах прощающий и любит прощающих», — отреагировал Нурмагомедов на пост бойца.

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В ответ на это Меликов подчеркнул, что лично знает экс-бойца и уважает его, но перед законом все равны. «Все-таки есть закон, и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — отметил он, уточнив, что ответственность понесут не все, а те, кто устраивал погромы и посягнул на жизнь полицейских.

Путин заявил, что беспорядки в Дагестане спровоцированы в том числе украинскими и западными спецслужбами

30 октября президент провел срочное совещание с главами силовых ведомств, на котором обсуждались погромы в Махачкале.

События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб Владимир Путин президент России

По словам главы государства, Киев и покрывающие его страны Запада должны понести ответственность за попытку спровоцировать беспорядки в России.

Cотни дагестанцев устроили погром в аэропорту Махачкалы и потребовали изгнать прилетевших из Израиля евреев

Вечером 29 октября агрессивная толпа жителей республики прорвалась в аэропорт Уйташ. Мужчины ожидали прибытие рейса из Тель-Авива. С криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины в руках они заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Протестующие проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Кроме того, множество мужчин выбежали на летное поле и начали осматривать все самолеты, пока на место не прибыл ОМОН.

Согласно данным регионального Минздрава, всего пострадали 23 человека. 18 из них получили легкие травмы и после оказанной амбулаторно помощи были отпущены домой. У двоих пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы. Большинство раненых — сотрудники полиции.

В результате погромов был нанесен ущерб в размере 285 миллионов рублей, заявил государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров.