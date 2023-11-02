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09:48, 2 ноября 2023Россия

Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале

Меликов доложил Путину о наказании для участников погромов в аэропорту Махачкалы

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Слова главы республики передает РИА Новости.

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заявил Меликов.

Нужно объективно разобраться в произошедшем и наказать в первую очередь тех, кто спровоцировал и организовал беспорядки в аэропорту Махачкалы, сказал Меликов, подчеркнув, что виновные не должны уйти от ответственности, а невиновные — подвергнуться этой ответственности.

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В России мнения о том, как нужно поступить с организаторами и участниками погромов в аэропорту Уйташ, разделились. В частности, Меликов высказался о виновниках беспорядков фразой «получат по заслугам». В свою очередь, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к «тем, кто повелся на провокацию» — такое решение назвал преждевременным глава СПЧ Валерий Фадеев.

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива и с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины, заблокировав вход в аэропорт. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек.

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      Анастасия Шейкина
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