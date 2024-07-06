«Нападение было подлым, из-за угла». Глава Дагестана объяснил большое число жертв среди полицейских в день теракта

Глава Дагестана Меликов: нападение боевиков было подлым, в мирный день

Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил большое число жертв среди сотрудников полиции во время терактов 23 июня в Дербенте и Махачкале тем, что нападения были произведены подло и скрытно в мирный день.

По его словам, сейчас «псевдо-эксперты, которые не держали в руках автомата» задаются вопросом, почему было такое соотношение потерь, каким образом пять ликвидированных боевиков смогли расправиться почти с 20 правоохранителями.

Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское Сергей Меликов глава Дагестана

Полицейские встали в ряд, чтобы задержать боевиков

Дагестанские полицейские в день теракта «образно говоря, встали в ряд», чтобы задержать боевиков, заявил Меликов. Он пояснил, что большинство погибших — это сотрудники нарядов ДПС и ППС.

Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал Сергей Меликов глава Дагестана

Он подчеркнул, что правоохранители первыми оказались на пути подготовленных террористов, которые, с большой долей вероятности, заранее изучили места, порядок и характер несения службы.

Погибший в Махачкале полицейский отказался укрыться в доме местного жителя

Погибший в Махачкале во время контртеррористической организации сержант полиции, 24-летний Хабиб Алиев, отказался укрыться в доме местного жителя, чтобы не навлечь на него гнев боевиков. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков Гаяна Гариева руководитель пресс-службы МВД Дагестана

Гариева также вспомнила последние слова погибшего полицейского Хабиба Алиева: «Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!»

Более 15 полицейских погибли в ходе контртеррористической операции

Серия вооруженных нападений произошла в городах Дагестана 23 июня — террористы атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. По последним данным, число жертв происшествия составило 22 человека.

В числе боевиков были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль. Одной из жертв нападения стал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников. По сведениям силовиков, на подготовку и планирование терактов ушло около месяца.

Меликов сообщил, что во время теракта погибли более 15 полицейских, 37 правоохранителей получили ранения. В числе погибших оказался глава отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Во время перестрелки в Дербенте он получил тяжелое ранение, медики не смогли ему помочь.

