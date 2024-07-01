Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 1 июля 2024Россия

Число жертв терактов в Дагестане возросло

Меликов заявил о росте числа жертв терактов 23 июня в Дагестане до 22 человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Число жертв терактов, которые произошли в Дагестане 23 июня, возросло и составило 22 человека. Об этом на встрече с представителями институтов гражданского общества сообщил глава республики Сергей Меликов, его цитирует ТАСС.

Как уточнил руководитель региона, один человек — сотрудник полиции — ушел из жизни на следующий день после совершенных терактов.

Материалы по теме:
«Мы прощались с жизнью» Перестрелки на улицах и нападения на храмы: что пережили очевидцы терактов в Дагестане?
«Мы прощались с жизнью»Перестрелки на улицах и нападения на храмы: что пережили очевидцы терактов в Дагестане?
25 июня 2024
«Дети чиновников становятся террористами» Кто стоит за нападениями на полицейских и убийством священника в Дагестане?
«Дети чиновников становятся террористами»Кто стоит за нападениями на полицейских и убийством священника в Дагестане?
24 июня 2024
«Вербовщики террористов опережают нас» Кто стоит за атакой на Дагестан и кто пополняет ряды фанатиков на Кавказе?
«Вербовщики террористов опережают нас»Кто стоит за атакой на Дагестан и кто пополняет ряды фанатиков на Кавказе?
24 июня 2024

Ранее сообщалось, что среди жертв теракта — 18 сотрудников силовых структур. По последним данным, в результате терактов в республике пострадали свыше 50 человек.

В городах Дагестана в 23 июня произошел ряд вооруженных нападений. В Дербенте вооруженные террористы атаковали синагогу и православный храм, где напали на священника. В Махачкале злоумышленники обстреляли пост ДПС. Позднее стало известно, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Чиновник впоследствии ушел в отставку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

      В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

      Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

      В России 15-летнего школьника назвали украинским шпионом и едва не задушили

      Россиян возмутили наряды школьниц на детском конкурсе красоты

      Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше