Число жертв терактов в Дагестане возросло

Меликов заявил о росте числа жертв терактов 23 июня в Дагестане до 22 человек

Число жертв терактов, которые произошли в Дагестане 23 июня, возросло и составило 22 человека. Об этом на встрече с представителями институтов гражданского общества сообщил глава республики Сергей Меликов, его цитирует ТАСС.

Как уточнил руководитель региона, один человек — сотрудник полиции — ушел из жизни на следующий день после совершенных терактов.

Ранее сообщалось, что среди жертв теракта — 18 сотрудников силовых структур. По последним данным, в результате терактов в республике пострадали свыше 50 человек.

В городах Дагестана в 23 июня произошел ряд вооруженных нападений. В Дербенте вооруженные террористы атаковали синагогу и православный храм, где напали на священника. В Махачкале злоумышленники обстреляли пост ДПС. Позднее стало известно, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Чиновник впоследствии ушел в отставку.