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09:38, 25 июня 2024Россия

Названо число находящихся в стационарах пострадавших при теракте в Дербенте

Михаил Мурашко: 20 пострадавших при теракте в Дербенте находятся в стационарах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Двадцать человек, пострадавших при теракте в дагестанском Дербенте, находятся в стационарах. Такое число назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он пояснил, что особо тяжелым пациентам провели телемедицинские консультации. Как пишет Telegram-канал «112», по последним данным, пострадал в Дагестане 51 человек.

До этого стало известно, что трое мирных жителей Дагестана поступили в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского после терактов.

Вечером 23 июня вооруженные преступники совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте атаке подвергся православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы. В это время там находилось примерно 40 человек. Террористы вели хаотичную стрельбу. Жертвами стали священник и охранник. В Дербенте преступники подожгли синагогу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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