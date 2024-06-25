Названо число находящихся в стационарах пострадавших при теракте в Дербенте

Михаил Мурашко: 20 пострадавших при теракте в Дербенте находятся в стационарах

Двадцать человек, пострадавших при теракте в дагестанском Дербенте, находятся в стационарах. Такое число назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он пояснил, что особо тяжелым пациентам провели телемедицинские консультации. Как пишет Telegram-канал «112», по последним данным, пострадал в Дагестане 51 человек.

До этого стало известно, что трое мирных жителей Дагестана поступили в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского после терактов.

Вечером 23 июня вооруженные преступники совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте атаке подвергся православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы. В это время там находилось примерно 40 человек. Террористы вели хаотичную стрельбу. Жертвами стали священник и охранник. В Дербенте преступники подожгли синагогу.