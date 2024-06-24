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14:42, 24 июня 2024Россия

Появились данные о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане мирных жителях

Трое мирных жителей получили осколочные ранения при терактах в Дагестане

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Трое мирных жителей Дагестана поступили в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского после терактов. Данные об их состоянии появились у «Известий» от главного врача медучреждения Газиявдибира Мусаева.

Медик пояснил, что эти граждане получили небольшие осколочные ранения при атаках, двое прибыли после первичной хирургической обработки ран. Их отпустили на амбулаторное лечение. «Одна пациентка пока остается в стационаре, ей будет выполнено плановое оперативное лечение. Состояние ее сейчас средней тяжести», — разъяснил он.

По информации Мусаева, в больнице также остаются 13 сотрудников правоохранительных органов. Врач подчеркнул, что большинство правоохранителей в состоянии средней степени тяжести. Некоторых из них планируется эвакуировать в медсанчасть МВД для продолжения лечения.

Вечером 23 июня вооруженные преступники совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте атаке подвергся православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы. В это время там находилось примерно 40 человек. Террористы вели хаотичную стрельбу. Жертвами стали священник и охранник. В Дербенте преступники подожгли синагогу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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