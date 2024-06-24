В МВД рассказали о храбрости полицейского перед смертью во время теракта в Дагестане

МВД: сержант полиции Хабиб Алиев спас мирного жителя, отказавшись от укрытия

Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев спас мирного жителя, отказавшись от укрытия во время теракта в Дагестане. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.

По его ее словам, во время перестрелки в Махачкале один из местных жителей позвал его укрыться в собственный дом, однако Алиев отказался.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков. "Нет, меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься" — такими были последние слова Хабиба Алиева», — сообщила Гариева.

По последним данным Минздрава республики, жертвами теракта стали 20 человек. Среди как них как минимум 15 сотрудников правоохранительных органов.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статьям Теракт», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».