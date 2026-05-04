Путин уволил главу кавказского региона России

Путин освободил Меликова от должности главы Дагестана

Президент России Владимир Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Подписанный главой государства указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Меликов уволен по собственному желанию.

Тем же указом временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Документ вступил в силу со дня подписания, 4 мая.

О том, что Меликов покинет пост руководителя региона, Путин сообщил 30 апреля в ходе встречи с представителями республики. Президент подчеркнул, что чиновник много сделал для региона, но переходит на новое место работы. Какую должность займет бывший глава Дагестана, неизвестно.

Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий различного характера. Так, в начале апреля в республике произошло масштабное наводнение. В июне 2024 года вооруженные автоматами религиозные радикалы напали на синагогу Келе-Нумаз и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Кроме того, в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, в ходе которых толпа агрессивных мужчин с криками «Аллаху Акбар!» прорвалась на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искала граждан Израиля.