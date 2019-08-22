Швейцария опустит свою валюту назло Европе

Национальный банк Швейцарии (НБШ) предпримет новые действия для сдерживания курса швейцарского франка. Регулятор вскоре понизит ставку по депозитам, которая в июне этого года пришла на смену трехмесячной ставке LIBOR (лондонская межбанковская ставка предложения) в качестве ключевой. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные Bloomberg.

Франк в настоящее время находится на максимальном уровне по отношению к евро за два года. Такой рост связан с угрозами торговых войн в мире и вероятностью рецессии в еврозоне. Ситуация заставляет НБШ вновь сосредоточиться на многолетней борьбе против сильной национальной валюты, которая угрожает собственным экспортерам.

Материалы по теме Европейский централ Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы

После смены характера ключевой ставки ее размер сохранили на уровне минус 0,75 процента. Это по-прежнему самый низкий уровень в мире, хотя отрицательные процентные ставки также введены Данией, Швецией, Японией и ЕЦБ. Но клиенты продолжают нести деньги в швейцарские банки, так как в проблемной Европе ставка — минус 0,4 процента, то есть, лишь немного выше. Если ЕЦБ пойдет на дальнейшее понижение, чего не исключают эксперты, то Швейцарии придется отреагировать.

Швейцарцы пошли на отказ от LIBOR из-за неуверенности в будущем ставки. Она высчитывается как средняя ставка процента, по которой банки в Лондоне выдают кредиты другим банкам через размещение у них депозитов. Около десяти лет назад система оказалась в центре крупного скандала из-за манипуляций. Как показало расследование, крупные банки передавали искаженную информацию, влияющую на LIBOR, чтобы повысить прибыль со сделок или создать впечатление, что они более кредитоспособные. В частности, швейцарский UBS в итоге заплатил более миллиарда евро штрафа за свои незаконные действия. На этом фоне британское управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) пообещало поддерживать обновление ставки только до конца 2021 года.

Система, пришедшая на смену LIBOR в Швейцарии, напоминает ту, что принята у Федеральной резервной системы США и Банка Англии. Она разработана специально для страны и основана на индикаторе SARON, который используется на цюрихской площадке SIX. Его существенное отличие от LIBOR заключается в том, что SARON учитывает не только заключенные сделки, но и обязательные для исполнения котировки на швейцарском рынке РЕПО (рынок сделок в виде покупки ценных бумаг с обязательством последующей продажи, что является одной из форм кредитования).

Несмотря на наличие SARON, регулятор решил воспользоваться собственным индикатором, чтобы не допустить возможности влияния на него третьей стороны. Однако Нацбанк может опосредованно управлять SARON через новую учетную ставку по депозитам. Если она снизится, то банкам придется переложить ответственность дальше, а это немедленно отразится в SARON. Таким образом регулятор мог бы заранее объявить, что изменит оба индикатора. У аналитиков возникает вопрос, как НШБ справится с ситуацией, если ключевая ставка станет положительной, однако они признают, что думать об этом пока рано.

Ранее в июле сообщалось, что швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Однако эти условия предоставляются только другим банкам, страховым компаниям и инвестиционным фондам, то есть институциональным инвесторам.

В течение этого года Центробанк России дважды снижал ключевую ставку на 25 базисных пунктов. По итогам последнего снижения она составляет 7,25 процента. Это привело к тому, что ставки по вкладам в России снизились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!