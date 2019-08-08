Мир набрал долгов и установил неожиданный рекорд

Объем обращающихся в мире государственных облигаций с отрицательной доходностью достиг рекорда. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Deutsche Bank.

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Согласно его подсчетам, эмиссия гособлигаций с отрицательной доходностью сейчас составляет 15 триллионов долларов или 25 процентов рынка. По информации банка, их количество почти утроилось с октября 2018 года. Так, в Германии доходность по 30-летним государственным облигациям на минувшей неделе впервые в истории стала отрицательной.

Как отмечает CNBC, причиной этого стала, в частности, мягкая кредитно-денежная политика центральных банков, которые пытаются таким образом стимулировать экономический рост. Ведущие европейские регуляторы скупают облигации (эта политика известна как количественное смягчение), что приводит к росту их цены и отрицательным доходностям.

Кроме того, мягкая политика центральных банков может стать причиной закредитованности населения из-за низких ставок по займам и, как следствие, привести к надуванию «пузыря». Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, аналитики называют торговую войну США и Китая, которая дестабилизирует глобальные рынки.

Аналитики отмечают, что такая ситуация для рынка гособлигаций необычная, поскольку традиционно держатель ценной бумаги получает от государства доход с нее, а не платит ему, чтобы сделать вложение.

В июле глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги сигнализировал, что европейский регулятор, вероятно, до конца года снизит ключевую ставку. Кроме того, глава ЕЦБ поручил определить, какими еще мерами можно стимулировать европейскую экономику.

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