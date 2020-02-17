Появились новые подробности продажи Сбербанка

Банк России в связи с продажей акций Сбербанка перечислит в бюджет страны 500 миллиардов рублей в 2020 году. Новые подробности продажи кредитного учреждения содержатся в материалах к законопроекту о передаче регулятором части доходов от продажи кредитного учреждения, который зарегистрирован в Госдуме.

Согласно документу, в 2021 году в бюджет попадет 650 миллиардов рублей, в 2022-м — 400 миллиардов. Оставшиеся средства поступят в казну в 2023 году. Средства должны быть перечислены до 1 июня соответствующего финансового года. Себе регулятор оставит 700 миллиардов рублей.

Информация о продаже Банком России контрольного пакета акций Сбербанка появилась 11 февраля 2020 года. Бумаги кредитного учреждения правительство планирует выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. В Минфине ранее оценили пакет акций в 2,5 триллиона рублей.

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